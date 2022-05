Marilyn DEAS

Ingénieur agronome spécialisée en "Qualité de l'Environnement et Gestion des ressources" diplômée de l'INP-ENSAT, je suis également diplômée d'un master recherche "Ecologie et Biosciences de l'Environnement" à l'université Paul Sabatier de Toulouse.



Mes compétences sont centrées autour du suivi de l'environnement et des impacts anthropiques, et de la communication scientifique. J'utilise particulièrement les outils SIG, et j'ai débuté ma vie professionnelle par l'étude des habitats coralliens et leur conservation au sein des Aires Marines Protégées, dans le milieu de la recherche. Extrêmement curieuse, pluricompétente, je recherche avant tout le challenge et la stimulation intellectuelle.



Après un passage comme chargée d'études milieux aquatiques chez AquaTerra, bureau d'études basé à Nouméa compétent dans le suivi de différents milieux naturels, j'ai donc décidé de continuer à mon compte de façon indépendante dans différents domaines. Équipière guide-baleine sur catamarans voile pour leur observation, enseignante, comédienne, mais surtout investie dans la sensibilisation à la protection de l'environnement pour tous les publics avec deux activités principales:



- animatrice scolaire et coordinatrice pour l'association de suivi de la santé des récifs Pala Dalik, membre du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle Calédonie, affiliée Reef Check France



- animatrice radio chez NC 1ere avec différentes émissions quotidiennes (2019: Terre Passion, 2020: La Case Mag)

Membres actifs de la société civile, artistes, mais surtout acteurs de l'environnement sont invités chaque jours dans mon magasine, qui touche a tous les sujets d'actualité.

Autrice et chroniqueuse de "La touche verte" deux minutes quotidiennes dédiées a l'environnement.



Je continue par ailleurs à exercer comme ingénieur d'études sur des contrats en milieu corallien, à la demande.



Cet éventail d'activités stimule chaque jour ma capacité d'adaptation et mon esprit d'initiative (ainsi que mes techniques d'organisation...), qui me permettent d'apprendre et de progresser rapidement lorsque l'on me confie de nouvelles fonctions.



N'hésitez pas a me contacter pour des projets divers!



