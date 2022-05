Laurine,

Ingénieure suite à une école en alternance à AgroParisTech sur le site de Massy (ex ENSIA) dans les sciences des bioproduits, des aliments et des industries (91).

J'occupe actuellement une fonction de direction et j'apprécie la gestion et le développement de centres de profit.



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Matlab

Agroalimentaire

Restauration collective

Logistique

Supply chain

Industrie

Amiante