Didier MONTET

Je suis actuellement au sein de l'entreprise Segula Matra Technologies en mission chez Auto Chassis International Renault Le Mans. Ma fonction actuelle consiste à industrialiser des lignes de production en soudure et en usinage. Ces projets portent sur la Renault Zoé, le Nissan Qashqai et maintenant sur la base Twingo/Smart,



J'ai pu développer une certaine polyvalence :

- Par la nature même de ma fonction. Le poste de chargé d'affaire implique d'être curieux et de travailler en équipe, de connaître les différentes imbrications de chaque acteur du projet.

- Egalement grâce au fait que j'ai pu évoluer dans des secteurs industriels différents (soudure, usinage, un peu de montage).

Evoluer dans une grosse structure permet d'acquérir les réflexes et outils pour faire avancer le projet dans les meilleures conditions, le respect des objectifs QCD et sécurité.



Mes compétences :

Kaisen

AMDEC

Process

Ingénierie

SAP