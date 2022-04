Didier MORANVAL-VINCENT

2013-Septembre : accord avec le site avis-verifiés.com pour publier nos avis sur les commandes et les avis sur nos produits. Ce site "avis-verifies.com" applique la nouvelle norme AFNOR NF Z74-501 qui délivre des solutions applicables par tous sites qui souhaitent développer et améliorer la qualité de leur relation client.

2013-juin : accord de partenariat avec le site CDISCOUNT.COM pour vendre nos produits sur leur marketplace CleMarché.

2013 - Mai : en préparation sur nouvelle façon de naviguer sur notre site web en utilisant la technologie en "3Dimension" : pour voir la démo : http://www.krakatoa.fr/vir3d.php

2013-fevrier : krakatoa.fr est référencé sur le Market Place d'AMAZON.FR, grâce à une refonte de nos bases de données pour pouvoir vendre nos produits sur Amazon.

Le 12/01/2010 : Lancement de la V2 du siteArray : site developpé avec la solution open source Prestashop avec la collaboration de la société Edatis.

De 2002 à aujourd'hui : Gérant de la Société :Krakatoa

Le magasin précurseur de la vente en ligne de snowboard,ski , skate et chaussures. Grâce au developpement rapide des ventes, en 2005 ouverture d'un second magasin dans le centre commercial sud de briançon, avec plus de surface et une meilleure organisation de travail pour le developpement de notre site internet.



2001 : Gérant de la Société :Krakatoa

date à laquelle l'Adsl est arrivé à Briançon, ce qui fut un changement radical pour le magasin. Car j'ai immédiatement senti la possibilité de developper nos ventes à travers le e-commerce.



Krakatoa a été créé en 1994 par ma femme et moi-même. D'abord location de ski et surfshop au départ du télécabine du prorel à Briançon. Ce magasin a prospéré jusqu'en 2001 au gré des saisons d'hiver en fonction de l'enneigement et et des saisons d'été assez calme à briançon.

A partir de 1996 et jusqu'en 2000,et en même temps que gérant du magasin, je suis nommé directeur de l'Hôtel Auberge le Mont Prorel.



1986 - 1996 : Moniteur de ski et tennis

Pendant les saison d'été Moniteur et entraineur de tennis au club de Briançon, au tennis club du Grand Serre Chevalier à Villeneuve, entraineur au Comité département de Tennis des Hautes-Alpes.

De 1988 à 1990 : créateur des 1eres classes sportives tennis au college des garcins à Briançon.



1986 - 1996 : pendant les saisons d'hiver : moniteur de ski à l'ESF de Serre-Chevalier 1400



Mes compétences :

Snowboard

Ski

E-commerce

Filemaker

Tennis

Nfc

Prestashop