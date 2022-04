Didier MOREAU

Mes spécialités sont : le hors piste, le telemark et le ski alpin.





J'ai travaillé à l'ucpa pendant une vingtaine d'années comme moniteur puis comme directeur et responsable d'activités.



J'ai quitté l'UCPA en 2000 pour intégrer Top ski (école spécialisée dans le domaine du hors piste).



Parallèlement à ces activités, j'ai travaillé comme entraîneur au club des sports des 2 Alpes et comme professeur vaccataire à l'ENSA de 1995 à 2004.



Aujourd'hui et pour des raisons personnelles, j'ai pris la décision de travailler comme indépendant dans la station de val d'Isere.