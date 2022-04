Cyril Dethyre est un homme épris d’action et de nouveautés.

De la région parisienne aux Alpes, en passant par la Suède, le parcours de Cyril est à son image : en quête de sensations fortes, d’innovation permanente et de prouesses renouvelées !



Après avoir pratiqué le handball à haut niveau et développé un goût pour les challenges et le dépassement de soi, il explore depuis 15 ans les terrains de jeu de la communication événementielle et du spectacle.

Transformer les compétences individuelles en valeur ajoutée collective, tel est son engagement, et il s'y tient !



Avec Les Bonnes Étoiles, il fait le pari de faire vivre au quotidien cet état d’esprit particulier qui émane lors de la conception et de l’organisation d’un événement. Cela au cœur d’une structure ouverte sur le monde et sur les talents !



Mes compétences :

Événementiel sportif