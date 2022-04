Yan LABRIT

Bonjour,

Je suis actuellement rugbyman professionnel à Aix en Provence.

Aujourd'hui en fin de carrière, je souhaiterais mettre à profit mon expérience de sportif de haut niveau dans une nouvelle activité. L'action commerciale, la négociation, les nouveaux challenges, sont ce â quoi j'aspire. L'immobilier et le sport sont des secteurs que j'affectionne particulièrement.

De retour sur le Rhône Alpes très rapidement, je serai très heureux de pouvoir échanger et vous rencontrer dans le cadre d'un futur projet.

Je suis ouvert à tous vos conseils et propositions!

À très bientot.



Mes compétences :

commercial

immobilier