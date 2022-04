Didier MOREAU

Mobiapps est l’entité de Neurones-IT dédiée à la conception et l’intégration de solutions mobiles sur mesure.



Afin de répondre à la demande grandissante de disposer de services en mobilité / digitale, Mobiapps a pour mission de :

- Faciliter la mise en œuvre de services mobiles / digitale au sein des entreprises,

- Rendre les technologies plus abordables,

- Accompagner ses clients dans la transformation digitale,

- Mettre l’innovation au service de l’utilisateur par l’usage en mobilité,

- Etre le partenaire digital / numérique mobile de ses clients.



Mobiapps : votre partenaire Digital

- L'expertise mobilité : Notre offre mobilité à 360° nous permet d’être votre partenaire privilégié pour vos projets « Mobiles ».

- Pérennité : Nous vous fournissons tous les éléments d’appréciation sur la cohérence et l’alignement méthodologique et technologique de votre projet avec l’ensemble de votre Système d’Information.

- Professionnalisme : Mobiapps est une société reconnue pour sa capacité à fournir des solutions « sur mesure » et des services « clé en main ».

- Excellence : Un réseau de partenaires constitué de grands constructeurs et éditeurs. L’agilité au cœur de notre ADN.



Nos engagements et notre promesse de valeur :

- Concevoir, construire et orchestrer les composants technologiques de vos projets mobilité

- Fournir de nouveaux services pour permettre de nouveaux revenus et une optimisation des coûts opérationnels

- Intégrer les briques matérielles et logicielles et agréger les contenus pour une expérience utilisateur plus riche & plus fluide

- Proposer une approche centrée sur le parcours client, l’amélioration de la qualité de l’expérience utilisateur

- Accompagner nos clients dans la modélisation et l’optimisation des parcours

- Susciter, générer et capter toutes les interactions de l’utilisateur avec les systèmes d’information pour une gestion optimisée de la relation client



N’hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Commercial

Création

Création de valeurs

Digital

Digital Media

Direction générale

E-business

Ebusiness

Entrepreneur

Informatique

Innovation

Management

Média

Mobilité

Multimedia

Responsable d'agence

SSII

Vente

Partnership Strategy

Entreprenariat