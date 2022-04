Didier MORIN

Mes compétences :



- Développement de clients nationaux utilisateurs (Géoxia, Constructeur de Maison.net, Best Western) ou distributeurs professionnels.

- Réalisations de supports de communication, d'actions promotionnelles

- Implication de nos équipes dans nos projets

- Préconisation de nos produits auprès d'HLM, de bureaux d'études, d'installateurs

- Création de partenariats (Icf Novédis, Bouwfonds Marignan, Groupe Arcade)

- Gestion de marchés publics (détection, qualification, élaboration de dossier, reconduction)





Mais, aussi ouverture aux autres à travers l'apprentissage de l'Anglais :



- Stage en one to one en Irlande en 2011/ 2012

- Stage à Paris XII en 2011











Plomberie

Bâtiment

Promotion immobilière

Hôtellerie

décoration