Didier MUSCHALLE

GEOLITH est une entreprise française et innovante dans le traitement des saumures de lithium.

Nos procédés actuels permettent de purifier les saumures et d’augmenter ainsi considérablement les rendements d’extraction des sites de production, sans impact supplémentaire sur les gisements et leur environnement.

Notre futur procédé Li-Capt en cours de développement permettra d'accéder à de nouvelles ressources inexploitées à ce jour également en France et en Europe.

Notre objectif : aider à sécuriser l'approvisionnement en lithium de façon durable et éco-responsable.

Un beau challenge à l'aube du développement des véhicules électriques et du stockage d'énergie.



Mes compétences :

Conseil

Consultant