Didier NERET

Manager confirmé, plus de 20 ans d’expérience dans le management et dans la gestion de projets et d’équipes ◦ Homme de terrain, possédant une vision à la fois stratégique et opérationnelle des systèmes d’information, spécialiste du pilotage d’équipes en management direct et transverse.



Mes compétences :

Relation clients

Système d'Information

Sécurité

Gestion de projet

Management