Impliqué et à l’écoute, je décline votre politique QSE à tous les niveaux de l’Entreprise, j’accompagne et sensibilise vos collaborateurs, je veille à la conformité des activités vis-à-vis de vos objectifs QSE et des contraintes règlementaires



Mes compétences :

Évaluation environnementale

Sécurité au travail

Gestion de la qualité