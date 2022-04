Didier NICOLAS

Au sein de Safran depuis Avril 2006, d'abord en prestation de service puis intégré à l'effectif de l'entreprise 3 ans plus tard en tant qu'ingénieur système matériel et AT-FAB (Assistance Technique à la Fabrication), je participe activement :

- à l'intégration, la validation et la qualification de matériels en environnement thermique, mécanique et CEM (compatibilité électromagnétique),

- à la gestion de la définition applicable et aux évolutions qu'il est nécessaires d'apporter au dossier de définition pour garantir la bonne industrialisation des matériels,

- au suivi de la production des matériels : rédaction des procédures d’acceptation, support technique, amélioration du processus.



Mes compétences :

Environnement

Intégration

Qualification

SAP

travail en équipe

Validation

Validation qualification