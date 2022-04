Didier NICOLAS

Titulaire de la licence Part 66 B1.1 avions à turbines, je suis en cours de validation de ma licence Part 66 B1.2 avions à moteurs à pistons pour ajouter d'autres compétences à mon métier... Au fil des années, j'ai acquis une bonne méthode de travail, qui me permet d'être autonome dans les diverses situations que l'ont peut rencontrer, mécanicien,électrotechnicien de formation, hydraulicien, ajusteur cellule et installations d'essais, ma polyvalence et mon adaptabilité sont mes meilleurs atouts, mon expérience, je l'ai acquise non sur un, mais sur plusieurs types d'aéronefs, et sur différentes bases de maintenance avec des méthodes de travail sans cesse différentes mais j'en ai gardé le meilleur pour mon profit personnel que j'aime à partager avec mes collègues de travail afin de garantir la pérennité de ce savoir ..



Mes compétences :

Confection de pièces,de tuyauteries

QT ARMEE NORD 262 ALPHA ET ECHO

QT ARMEE FALCON 200 GARDIAN

HAWKER BEECHKRAFT 100/200/300

QT ARMEE EMBRAER 121 XINGU 1 ET 2

FALCON 10 MER

Réparation de verrières

Turbines et réacteurs

Utilisation de fibre en réparation

QT ATR 42/72 500 amendée sur ma licence 66

QT CRJ 100/200 amendée sur ma licence 66

AVIONS BOIS ET TOILES

QT FOKKER 70/100 amendée sur ma licence 66

AJUSTAGE CELLULE/ CONFECTION DE PIECES

Moteurs à pistons LYCOMING ROTAX

QT CESSNA 208 Séries amendée sur ma licence 66

FIBRE

Maintenance Seminar TAE - 125 continental diesel

BAC F3 Electrotechnique