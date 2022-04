Didier NOLL

Fort d'une grande expérience du bâtiment et de son environnement, je suis aujourd'hui impatient de retrouver une activité de cadre dans la construction.



Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai dirigé des chantiers de natures, types et tailles variés, en travaux neufs comme en rénovation, ce qui m'a permis d’acquérir une connaissance globale des métiers et des techniques, ainsi qu'une compétence confirmée en maîtrise d'oeuvre tout corps d'état.



Mes fonctions au sein de grands groupes nationaux et internationaux m'ont apporté le goût du travail en réseau, de la communication et du contact, le sens de la hiérarchie.



La gérance d'entreprise ainsi que le statut d'artisan m'ont permis de développer autonomie, capacité d'analyse et de synthèse, aptitude à la négociation, aisance relationnelle, facilité d'élocution et de rédaction, goût de l'animation d'équipes et de réunions, sens de la représentativité.



Cinq années de direction de chantiers en Allemagne m'ont transmis goût de la rigueur et du travail bien fait, sens de l'organisation.



J'aimerais mettre ces compétences à profit au sein d'une entreprise partageant les valeurs qui sont les miennes.





COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Gestion d'entreprise et d'agence de travaux



- Gestion administrative, commerciale et technique d’un centre de profit.

- Management du personnel, animation d’équipes.



Pilotage de chantiers bâtiment TCE en neuf et rénovation



- Gestion du personnel de chantier, du matériel, des achats, des budgets.

- Consultation, choix, pilotage et suivi des entreprises sous-traitantes.

- Gestion contractuelle et financière des chantiers.

- Établissement des devis, décomptes, factures.

- Réception de chantier, suivi des levées de réserves.



Gestion de projets



- Élaboration de projets de construction.

- Réalisation de plans d’architecture, plans d’exécution, de détails techniques.

- Dossiers de permis de construire construire,

- Établissement de dossiers de consultation, marchés de travaux.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad