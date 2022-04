Didier MOLL

Capable de convaincre et de fédérer des équipes autour d’objectifs communs. Les secteurs bancaires, télécommunications, grande distribution et logement social m’ont permis de mettre en place des projets de toutes tailles dans des délais respectés et des coûts maitrisés avec une volonté systématique de respecter les bonnes pratiques ITIL.

Rigueur, adaptabilité, diplomatie et curiosité technique confirment des qualités de manager.





Mes compétences :

Système d'information

Informatique

Chef de projets

ITILV3