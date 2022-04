Didier NOSTRY

Mon expérience professionnelle de 14 ans en qualité de technicien bureau d'études en développement produit / chez Renault SA m'a permis de développer ma capacité à piloter des développements de différents produits.

Fort de cette expérience, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle en me spécialisant dans les domaines QHSSE.

Pour cela, j'ai effectuer un contrat de professionnalisation d'un an au CESI de Montpellier et chez O-I Manufacturing. J'ai acquis de nouvelles compétences en mettant en place une démarche HACCP pour maîtriser la sécurité alimentaire via le pilotage d'un groupe de travail, une analyse des dangers, la mise en place d'un plan d'amélioration et de surveillance du process.



J'ai effectué une mission d'intérim de 6 mois sur une installation en construction en tant qu'animateur sécurité.



En poste depuis septembre 2017 dans une PME du BTP, spécialisée dans la VRD, je suis animateur Sécurité, responsable de la certification amiante et géoréférencement et depuis juillet 2016 technicien géomètre, responsable des plans de récolement de nos chantiers de réseaux d'AEP et EU.



Mes compétences :

Conduite de projet

Bureau etudes

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Auditeur interne

Haccp

Sécurité alimentaire

Formation

Normes iso

Audit

Systeme de management de la Qualité, Sécurité et E

Norme ISO 9001

Analyse environnementale

Animation / Conduite de réunion

Normes environnementales

Assurance qualité

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Expertise technique

Amiante