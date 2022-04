Didier NOZAHIC

20 années d'expériences internationales dans la pétrochimie (Polymères) au sein de deux multinationales étrangères dans des fonctions de Directeur Grands Comptes Spécialités France, de Directeur d’Activité (Business Manager), Directeur Marketing, Directeur de Filiale et Directeur des Ventes France



Expériences internationales acquises en Europe, Russie, Moyen Orient et Asie, y compris une expatriation de 4 années à Singapour (2003-2007) et une année à Londres (1989-1990)

Expertise en Polyéthylène, Polypropylène pour secteurs de la canalisation plastique, Pipelines acier (transport du pétrole et gaz), applications pharmaceutiques et Câblerie.



Français, 49 ans, marié, 3 enfants habitant à Courbevoie (92), posté à Paris-La Défense



