Stéphanie CANDELIER-MOINE

Aprés avoir fait mes premières armes dans la Vente chez Procter&Gamble je me suis orientée vers l'industrie et ai évolué durant 13 ans chez Lyondellbasell (groupe issu des fusions successives des activités polyolefines et petrochimiques de Hoechst, BASH, Montell et Lyondell) pour y exercer les reponsabilités de Business Manager pour l'Europe du Sud, de Responsable de la Distribution pour l'Europe du Nord et de Directeur Commercial en France.



Le fil conducteur de ce parcours a été le management d'équipes multiculturelles et internationales qu'il a fallu renouveler, former et remobiliser dans des contextes tendus de restructurations successives. Il m'a également permis de développer une aptitude à résoudre des problématiques internes complexes tout en restant focalisée sur des objectifs ambitieux de conquête ou de fidélisation de marchés.



Je capitalise maintenant sur cette pratique de l'approche systémique, mon interêt pour le développement des compétences des individus et la dynamique des organisations pour accompagner les professionnels dans les différentes étapes de leur carrière.



Mes compétences :

Coaching

Formation

Accompagnement

Négociation

Conduite du changement

Bilan de compétences

Management