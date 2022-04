Didier NUCERA

Membre de l’équipe EDA (20 personnes), chargé de fournir des outils et une automatisation complète (nommée Flow3) (outils, flow, support) pour le développement de circuits intégrés digitaux



COMPETENCES CLES:

• 14 ans d’expérience dans le développement de logiciels et méthodes

• Support clients

• Anglais courant

• Environnement international et multiculturel (Asie, Etats-Unis, Europe)

• Travail en équipe

• Gestion de Configuration

• Formation aux utilisateurs et ingénieurs des outils développés

• Suivi de formation Java/J2EE dans le but d'acquerir de nouvelles compétences







Mes compétences :

Javascript

Configuration Management

HTML

MySQL

C

Clearcase

DesignSync

PHP

XML

C++

JAVA

Perl

TCL

Oracle

SQL