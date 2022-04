Laurence HAMARD

Professionnelle des Ressources Humaines depuis plus de 10 ans, j’ai acquis de solides compétences tout au long de ma carrière dans la plupart des fonctions RH : recrutement, relations sociales, mobilité, administration du personnel, formation, paie.

J’ai travaillé en agences de travail temporaire (4 à 12 salariés) en France et aux Etats-Unis, pour des cliniques (300 et 500 salariés) ainsi que pour des entreprises à dimension internationale.

Mon sens de l’organisation, ma connaissance des systèmes et mon attention aux détails me permettent d’être efficace sur les tâches quotidiennes de la gestion des RH. Mes capacités d’écoute et d’empathie ainsi que mon orientation vers la communication m’ont permis de bâtir dans mes postes passés un climat de confiance et d’écoute, base d’une relation saine entre les RH et les salariés.



Mes compétences :

Formation

Recrutement

Ressources humaines

Paie

PeopleSoft

HR Access

Sage

Siemens (AS400)

Gestion des IRP

Excel

Word

SharePoint

Droit du travail