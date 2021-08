Didier PAIRAULT

Sportif et ex Numéro 3 junior Français en tennis, j'ai travaillé 10 ans pour la Fédération Française de Tennis avec la responsabilité d'une région en IDF en tant que conseiller technique départemental.

J'ai ensuite décidé de créer mon entreprise en ouvrant dans un domaine qui m'intéresse une cave à vin. Après 3 années de développement intense, j'ai souhaité revendre ma société pour réaliser une opération financière. Cette belle aventure m'a permis de rencontrer et d' intégrer le cabinet Michel Kahn consultants, cabinet spécialisé dans le conseil en développement de franchise.

Aujourd'hui installé en PACA par choix personnel, je dirige une agence immobilière depuis 3 ans.

Fort de ce parcours, je suis à l'écoute de rencontres et d'opportunités professionnelles



Mes compétences :

AIX

COMMERCE

Commercial

Conseil

Directeur de magasin

Finance

Franchise

Immobilier

magasin

Retail

Vente

Vente conseil

Réseau

Développement commercial