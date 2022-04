Didier PANARONI

Je suis en charge du développement des activités du groupe.

CeRyX Trafic System - InXia - XPando ITS



CeRyX Trafic System est une société d’ingénierie spécialisée dans le domaine des déplacements urbains, des transports en commun et de la régulation de trafic routier.

Etudes de plan de circulation et de stationnement.

Etudes d’aménagement urbain et d’infrastructures de transports (Tramway, THNS, BHNS, TCSP, BRT, BusWay, Bus…)

Analyse et optimisation de régulation de trafic (Simulation dynamique, Stratégie, Onde Verte, coordination, Priorité aux Transports en communs)

Ingénierie de la Mobilité.



InXia est une société d’ingénierie spécialisée en systèmes urbains d’informations et de gestion.

Expertise sur systèmes urbains (SAE,IV, InfoTrafic, Jalonnement dynamique…)

Analyse et assistance aux déploiements de réseaux de données en milieu urbain.

Systèmes de contrôle d’accès Urbain, Sureté, Vidéo surveillance et analyse d'image.



XPando ITS est une société de Conseil et d'Etude en Stratégie, Marketing et Commercial dans le domaine des ITS (Intelligent Transportation Systems).

Développement d'activités en France et à l’international d'offres d'équipements, de technologies et de services.



Mes compétences :

Gestion projet

Développement commercial

Management

Stratégie