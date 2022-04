Didier PAPADOPOULOS

N parcours riche d'expériences et au delà du périmètre commercial j'ai eu l'occasion de rencontrer des collaborateurs, partenaires et décideurs inspirants. Curieux et doté d'une grande sensibilité technique, notamment autour des nouvelles technologies IT et associées, soit en direct ou par un réseau de distributeurs sur des secteurs variés, industries, collectivités, banques, assurances, j'ai également développé des compétences commerciales de chasseur, développeur, gestionnaire et manageur. Enthousiaste, volontaire, bienveillant et surtout déterminé, j'aime les challenges.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Asset management

Négociation commerciale

Développement commercial

Animation de réseaux

Informatique Décisionnelle BI

ERP

Management opérationnel

Grands comptes

Stratégie commerciale