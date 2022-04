Didier PARADIS

De formation ESLSCA (esc à Paris BAC+5) et Decf , Expert à la Cour Européenne d'Arbitrage, je suis bilingue anglais, Pratique l'Espagnol, notions Allemand. Niveau "DESCF et Aptitude de CAC".

Avec une expérience en cabinet d'audit, je pratique depuis prés de 30 ans en Management de Transition .

J'ai été un des précurseurs des missions DE MANAGEMENT DE TRANSITION. Cette expérience en France et à l'étranger m'a permis d’acquérir et développer des compétences exploitables en direction financière, comptable, reporting , consolidation avec pratique des normes internationales us Gaap, Ifrs, Sox, et CAC...mais aussi dans de nombreuses techniques financières, comptables, consolidation, et informatiques...suis consultant SAP FI- CO.

Je suis intéressé par les secteur à High Tech : industrie, pharmacie, aéronautique, informatique... Mais aussi le votre que je souhaite découvrir... question de taille? Entre plusieurs milliards € de CA, et 20 millions € de CA en société cotée !! Contexte international !





Mes compétences :

Comptabilité Gestion des entreprises

Fiscalité

DAF FINANCE d'entreprises

SAP FI/CO