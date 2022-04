Didier PARENT

Expérience large :

- Du pilote militaire sur Broussard, (parachutage), au DC8

- A la compagnie aérienne sur Airbus et Boeing successivement comme pilote, commandant de bord et instructeur.

- Complétée par des responsabilités d'encadrement et d'expertise en Sécurité des Vols et en Assurance Qualité.



Mon parcours m'a permis de rencontrer René AMALBERTI, professeur.,directeur adjoint de l'IMASSA (Institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées) qui a travaillé sur la sécurité aussi bien en milieu médical, qu'en milieu aéronautique.

Mon expérience s'est ainsi élargie aux "facteurs humains" présent dans toute activité humaine que ce soit au sol ou en vol.



Je suis prêt à partager ce que j'ai appris en Sécurité et à m’enrichir avec vous quel qu’en soit le domaine.



Mes compétences :

Sécurité des vols

Pilote de ligne

Facteurs Humains en situation de stress

Gestion des erreurs en vol ou au sol

Gestion du risque

Prévention des risques