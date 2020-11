Photographe et réalisateur audiovisuel en Nouvelle Aquitaine.

Travaux pour professionnels et particuliers.

AUDIOVISUEL: Film d'entreprise, reportages, interviews, évènementiels. imagerie drone, film de mariage.

PHOTOGRAPHIE: reportage, packshot produit, composing, corporate, mariage, studio portraits.



Mes compétences :

Tournage audiovisuel, reportage, photographie et retouches.

(Photoshop niveau avancé, Final Cut Pro, Motion 5)