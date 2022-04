Technicien en Réseaux Informatiques et Télécoms de formation avec de l'expérience dans la vente.

Les missions variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours professionnel m'ont permises de renforcer mon intérêt et mon expérience dans le domaine de l’Informatique, des télécoms,du management et de la vente.

Je suis à la recherche de nouveaux challenges.



Mes compétences :

GSM

Téléphonie Mobile

Informatique

Télécommunications

Vente