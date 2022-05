Mohamed EL FAKHOUR

Ingénieur systèmes Unix/Linux, Je fais parti d’une équipe pluridisciplinaire avec un pilotage projet ayant comme rôle la mise en service et la surveillance de systèmes Linux et Unix, physiques et virtuels, au sein d'environnements de productions et développements, ce qui m’a permis d’enrichir mes connaissances sur le plan technique et fonctionnel.



Certifications :



IBM Certified Systems Expert - High Availability for AIX Technical Support and Administration -v2 :

* C4040-221 - AIX 7 Administration

* C4040-332 - High Availability for AIX - Technical Support and Administration -v2



* ITIL V3 Information Technology Infrastructure



* CCNA V4 Cisco Certified Network Associate



Mes compétences :

HACMP AIX

Linux

ITIL V3

UNIX AIX