Hamza KASMI est un jeune marocain, doté dun diplôme dingénieur en « Réseaux & Télécoms », ayant un esprit de responsabilité, dengagement et de travail déquipe, il est orienté sur lanalyse et lamélioration continue de lactivité, aime travailler méthodiquement et structurellement afin détablir des stratégies dactions les plus optimales.

Fort en ses expériences confirmées, il a toujours eu la confiance en sa hiérarchie pour affronter, en règles dart, les défis sur grands projets IT au seins des entreprises où il a travaillé.

Depuis plusieurs années dans l'univers de lIT, précisément dans le secteur Banques et Assurances, Hamza a toujours développé son appétence doptimisation et ses talents en terme de valorisation des périmètres quil gère.