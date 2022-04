Hajar KASMI

Je suis une jeune diplômée titulaire d’un Bac+5 en systèmes d'information marketing et commerce à l'IGA et je suis effectivement à la recherche d'un emploi.



Mes expériences dans le domaine Marketing et commerciale m’ont permis de développer mon sens critique et d’acquérir les outils nécessaires d’analyses et de diagnostics ; de développer mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail en équipe et de m’adapter facilement dans un environnement complexe.



Animé par une forte curiosité d’apprendre, mon parcours est la preuve de mon autonomie et de mon adaptabilité.





Mes compétences :

dynamique

Logique

Sens de responsabilité