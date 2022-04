Mon Objectifs professionnel :

DÉVELOPPER vos ventes, OPTIMISER la prospection et le suivi de votre clientèle, CONCEVOIR et IMPLÉMENTER des activités et des actions visant à Accroitre vos parts de marché et surtout votre Chiffre d’Affaire





Mes compétences :

Grande distribution

Marketing opérationnel

Gestion de la relation client

Gestion de la Force de Vente

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel