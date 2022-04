Didier PASCAL

études supérieures universitaires en mathématiques puis en électronique et enfin en systèmes d'information, terminées par un BSc with honour au polytechnic de Wolverhampton (UK) (classement first part).



Parcours professionnel en trois phases :

1 :Ingénieur d'étude puis chef de projet chez SG2 dans le domaine de l'informatique Bancaire,



2 :Responsable du développement de l'activité CRM au sein de SG2 puis Experian,



3 :Consultant Associé au sein du cabinet ArchitecH information system spécialisé en conseil en organisation et en Systèmes d'information pour les grands comptes.



La fin de ce parcours de presque 20 ans a abouti à la création du Cabinet DPL Conseil, cabinet de conseil en organisation et management d'entreprises, et en systèmes d'information, spécialisé dans les collectivités territoriales et leurs annexes (Sivom, OPAC, Sem, EPCI, EPFL, etc.)



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Collectivités Territoriales

Conseil

Informatique

Management

Organisation

Prestation intellectuelle

Ressources humaines

Direction générale

Marketing

Coaching