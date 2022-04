Didier PASTOR

Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine

Mon métier : l’organisation patrimoniale sur mesure.

Sélection des solutions et des investissements adaptés

à la situation personnelle et professionnelle de mes clients.



Conseil en organisation patrimoniale et ingéniérie financière

Immobilier d'investissement: fiscalité, financement, dispositifs Pinel, Monuments Historiques, Loueur Meublé

Placements financiers: assurance-vie, contrats de capitalisation, compte titres, PEA

Retraite et prévoyance des dirigeants d'entreprise, des professions libérales, artisans, commerçants



Mes compétences :

Conseil

Assurance

Fiscalité

Immobilier

Handball

Finance

Rugby