"l'Ossature Bois à votre mesure"

Mobigroup a mis en place un outil complet et une approche industrielle au service de toute demande technique pour répondre à tous les segments professionnels sur ce secteur, dont les autoconstructeurs.



Vous êtes VRP indépendant ou mandaté en relation avec les métiers du bâtiment:

- Professionnel de la construction TPE/PME

- Architecte / BET / Conseils et MO

- Petits et moyens promoteurs

- Distributeur de matériaux

Vous disposez d'un carnet d'adresses ou ce marché vous motive et vous voulez créer votre propre réseau.

Vous avez les approches techniques dans le domaine de la maison individuelle ou de la MOB et l'accompagnement de l'autoconstructeur vous intéresse également.

Vous avez l'ambition de développer votre secteur Départemental, Régional de manière indépendante voire une équipe plus étendue...



Mobigroup, grâce à son outil industriel entièrement dédié à la structure bois, peut répondre sur une maison ou sur des quantitatifs planifiés sans limites ou de série pouvant vous garantir ainsi un haut niveau de rémunération et un portefeuille clients.



Votre profil d'indépendant recherche le partenariat dans le gagnant gagnant, nous sommes à votre écoute.



Didier Patané

Mobigroup France