Didier Paul GILSON

Logisticien et recruteur expérimenté - formateur en logistique et sėcurité - importante fréquentation des milieux industriel et associatif, des services sociaux, direction et gestion logistique, services aux entreprises et aux personnes, maîtrise des outils informatiques, aide aux défavorisés, relations Afrique de l’ouest et francophonie. Organisé, polyvalent, réactif, bon relationnel, sens de la confidentialité, autonome et solidaire, sens des responsabilités



Mes compétences :

Responsable production (logistique)

Logistique industrielle

Direction de centre de profits

Gestion de la production