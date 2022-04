Didier PAUPART

Mon métier :

C’est essentiellement les démarches qualité ET sécurité

Si la qualité est mon domaine d'intervention privilégié, j’interviens également dans la prévention des risques professionnels et de manière ponctuelle dans l'environnement.



Mon offre :

Proposer un accompagnement des démarche de progrès en :

- assurant leur mise en place tout en donnant un sens aux concepts et principes qualité & sécurité

- apportant une compétence complémentaire à l'entreprise

- faisant adhérer les équipes avec des outils pratiques dans un souci de pérennisation

Sur ce dernier point, je "relie" toujours l’analyse des dysfonctionnements aux coûts en vue de leur optimisation.



Je réalise également des diagnostics et des audits (orientés "processus" OU « système » ) en sous-traitance.



Mes cibles de clientèle :

- Entreprises industrielles importantes à fort contenu technologique.

- Entreprises d’état ou assimilées (nucléaire, etc.)

- Grande distribution (expérience en accompagnement de certification de service)



Mon positionnement :

J’utilise des méthodes orientées « terrain », issues entre autres de l’automobile et toutes expérimentées avec succès. Rompu aux missions souvent longues, je peux intervenir sur plusieurs mois voire sur plusieurs années sur un projet et je suis totalement mobile.

Si la "posture" de consultant est jusqu'ici privilégiée, je peux également me positionner pour satisfaire un besoin de management de transition.



Mes valeurs...

Ténacité, Partage, Exigence, Efficacité, Responsabilité, Plaisir