Alexandre CONTE

Bonjour,



Après une licence en Management des Unités Hôtelières, j'ai intégré le groupe Accor pendant 10 ans à divers postes de réceptionnistes, responsable de salle, responsable restauration, commercial interne, commercial externe. J'ai ensuite dirigé deux résidences hôtelière 3* à vocation affaires sur le bassin grenoblois.

Je suis passionné de gestion, d'informatique et de contact client.

Jai ensuite participé à louverture et au développement du deuxième hôtel du groupe OKKO de 2014 à 2019.



Aujourdhui je gère un portefeuille dactifs professionnels clés en main et des activités dhôtellerie-restauration et para-hôtellerie.

Nhésitez pas à me solliciter par mail (a.conte@groupe-yvrai.fr) si vous souhaitez céder terrains et/ou bureaux/commerces, entrepôts ...



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Restaurant

Communication

Gestion

Management

Tourisme