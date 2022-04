Didier PELLIGRA

Responsable projets dans l'hébergement haute disponibilité, je met à profit mes compétences en systèmes et réseaux pour maintenir équipements et services à leur plus haut niveau de rendement.



Mes compétences :

Windows

Windows server 2008

Windows server 2008 R2

Réseaux d'entreprises

Microsoft office

Photoshop

Linux/UNIX

VLAN et WAN

VMWare

Mac os x

Commutation. Protocoles

VoIP/ToIP

Android

Routage IP

VPN

Procédures interne

Internet

Autonomie

Analyse

initiative

Force de proposition

Réactivité