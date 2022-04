Didier PEREZ

Ma fonction:



Manager et accompagner la synergie de 2 métiers complémentaires:



- Les DP ( vente en pharmacie ) actifs sur le Sell in en direct et Sell out.

- Les APM ( visite médicale ) actifs sur la promotion et le grossiste.



Mon but:



Créer un maillage sectoriel permettant d'agir sur tous les acteurs du médicament afin d'optimiser les messages et les ventes par l'action de binômes ( Formation, Information, Vente, Suivi ).



Ma mission:



- Recrutement de commerciaux Juniors et Seniors adaptés aux spécificités du secteur.



- Gérer les Congrès nationaux sur Paris.



- Suivi des ventes.



- Gestion administrative.



Mon atout:



Proximité et connaissance des leaders d'opinion en Dermatologie, plus de 15 ans de suivi et d'accompagnement.



Mes compétences :

Performance

Relationnel

Esthetique

Management des ventes

Management opérationnel

Industrie pharmaceutique

Dermatologie