Didier PERIN

212 rue du pont

59310 Auchy lez orchies

0320648828 0750521529

24/07/1957

perin.didier@gmail.com



Domaines de compétences:



Management - gestion de personnel

Planification et organisation

Gestion de budget et achat

Evénementiel .



expériences professionnelles:



depuis 2007 Responsable des relations avec les institutions et le milieu civil.

planification, coordination et organisation des cérémonies patriotiques (14/07, Dynamo à Dunkerque( 45' de direct avec la BBC) , Fromelles (cérémonie internationale), les visites ministérielles) en relation avec les états major, les mairies,les institutions et les associations patriotiques.

coordinateur de sécurité au niveau des entités militaire de Lille tant sur l'aspect sécurité physique des emprises que sécurité incendie.



2000-2007 Adjoint au chef de centre des télécommunications et de l'informatique et chef du bureau conduite à Lille (220 personnels).

planification, organisation et coordination des interventions techniques dans les domaines de la téléphonie, l'informatique de réseaux et les liaisons hertziennes d'une zone couvrant huit départements et fonctionnant en 24h/24h.

Elaboration avec les intéressés leur plan individuel de de formation en collaboration avec les syndicats.

Formation des personnels aux techniques de certification ISO9001.

Une opération extérieure en BOSNIE(4 mois) en tant que responsable logistique transmissions.



1996-2000 Responsable d'une compagnie à Thionville

Management et commandement en temps de paix et temps de crise d'une unité composée de 120 personnels.

Une opération extérieur avec la compagnie au KOSOVO (4mois)

Une opération extérieur en BOSNIE (4 mois) en tant que responsable logistique transmissions du théâtre.



1989-1995 Chef du bureau budget à Baden Baden.

Responsable des achats et de la gestion du budget de l'état major ainsi que de la passation de marchés (environ 150 millions d'euros).



1985-1989 Gestionnaire de personnels à Paris.

Gestion sur dossier de la population officiers de l'arme des transmissions(1500 personnels).



1975-1985 Gestionnaire de stock à Nancy et Metz.



Formations détenues:

-stage des officiers supérieurs des transmissions,

-diplôme militaire de spécialité,

-stage de commandant d'unité

-stage de management informatique,

-stages ISO9001 et formateur ISO9001,

-brevet militaire professionnelle de techniques de gestion,

-officier NBC,artificier,



Mes compétences :

Evénementiel

Management

Organisation

Organisation événementiel

Planification