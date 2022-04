Didier PERRIN

Accélérer votre business dans les services, tout simplement!



C'est là qu'est mon savoir-faire : partir du client, faire simple là où c’est compliqué, privilégier des gains rapides, et trouver le mix gagnant entre les 3 ingrédients clefs du service que sont l'entreprenariat des équipes, une offre clients sur mesure et la souplesse des process.



Avec un parcours pour 4 grands groupes Vallourec, Saint-Gobain, Schindler et Suez, et des succès dans le management, le développement et la transformation d'activités de services dans l'industrie et le bâtiment.



Ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines de Paris, je commence mon parcours en Suède comme go-between entre Vallourec et sa joint-venture suédoise.



Je prends pour Saint-Gobain la conduite de projets de développement produits à l'international (Renault, Hella, KaVo, Areva, Seb...), axés sur le "time to market" et la construction de partenariats clients.



Je suis engagé pour Schindler dans la transformation des services : des réponses clients à la carte (Gecina, RIVP, APHP, Accor...), la mise en place des équipes rénovation en IdF, la refonte en "lean design" du bureau d'étude, le lancement de l'académie des talents...



Je réalise des prestations de conseil pour la consolidation et le développement d'affaires dans les services à l'industrie et au bâtiment.



Enfin, je rejoins le groupe Suez pour développer une activité de services en IdF.



Et coureur de marathon, je sais allier résilience, engagement et objectif tenu!



Alors, franchissons la ligne d'arrivée ensemble!



Les services : retrouvez les approches gagnantes sur mon blog professionnel et parlons-en!

www.lessenceduservice.fr



Mes compétences :

Bâtiment

Business

Management

Transformation

Développement

Services

Industrie