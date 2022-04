Didier PEUCHAUD

Bonjour Madame ,Monsieur



Nous recrutons !



Sur toute la France et en Europe,nous recherchons nos futurs partenaires.Rejoignez notre réseau de plus de 3000 personnes.

Depuis 2010,Alliances Synergie forme et accompagne les collaborateurs qui souhaitent développer une activité en marketing de réseau ou qui cherchent simplement un complément de revenu.



En nous rejoignant,vous bénéficiez de formations gratuites et haut-de-gamme d'Alliances Synergie,encadrées par des professionnels



Nous somme reconnu

Le MEDEF

DCF

Armée (reclassement des militaires

PÔLE EMPLOI

L'APEC

Universités et grandes école ( Des cursus license et master ont été ouverts en marketing de réseau



Contact: M.Peuchaud Didier

Groupe alliances Synergie

Tel 06 65 63 78 15

mail peuchaud.didier@orange.fr



Cordialement M.Peuchaud