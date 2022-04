Didier PIBAROT

J'aime écouter puis entreprendre, ceci me permet d'aller toujours de l'avant.

Le contact, le challenge, l'esprit de compétition augmente ma satisfaction personnelle.

la prospection, l'élaboration de projets et les piloter sont une jouissance intellectuelle pleine.

Je me sens tout simplement dans mon élément au quotidien c'est ma façon d'être dans ma vie professionnelle et extra-professionnelle!



Mes compétences :

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft Excel