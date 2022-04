Didier PIBAROT

C'est avec un grand intérêt que je me présente sur viadéo, Agent commercial

Réputé pour mon image dynamique tant par ma présence commerciale que par le service technique que j'offre à ma clientèle. Cela m'apporte détermination et la possibilité de m'épanouir.



Investi depuis plus de quinze ans en qualité de prescripteur commercial de la zone Sud ouest et national, je progresse dans la vente d'équipements et de produits techniques. Une démarche proactive pour répondre aux besoins de fidélisation et de conquête de part de marché .



En effet, je développe, négocie et élabore en totale autonomie, les partenariats et les contrats avec la distribution définis par la politique marketing et commerciale. Par ailleurs, mon esprit d'équipe me permets de manager et de faire progresser pour les grands comptes les forces de vente.



Homme de challenge, mon intérêt pour les nouvelles technologies, offre au client des solutions innovantes. Une véritable valeur ajouté sur le marché très concurrentiel du sanitaire.



De plus, à l'écoute des évolutions de marché, j'acquière une formation de haut niveau dans les domaines du management et du marketing. Master INM à Montpellier!!



Mes compétences :

Négociation