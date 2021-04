Adeline ADELINE SAILLY

Bonjour à toutes et à tous,



20 ans d'expérience plurisectorielle dans la communication pour évoluer vers la responsabilité sociétale des entreprises en 2010 (RSE), compléter en 2013 mon parcours en Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Aujourd'hui, consultante et formatrice, je développe mon activité en partenariat les centres de formations, les experts et les entreprises.



Une démarche et un choix optimiser qui allient à la fois une appétence forte pour la relation humaine, une compréhension des approches systémiques orientée par des objectifs communs et une analyse du contexte et du travail pour atteindre l'efficience des personnes et la performance des organisations.



Professionnelle, à l'écoute du terrain et au service des besoins et des évolutions structurelles et stratégiques de l'entreprise, j'ai ponctué mon parcours de formations continues solides via le CELSA, L'ESC Bordeaux, le cabinet ISTHEIS CONSEIL et le centre de formation Ing Compétences.





Adeline SAILLY PATTEY



Mes compétences :

Développer : de nouveaux marchés, des partenariats

Communiquer : Valoriser, fédérer et faire agir

Conseiller, former et accompagner