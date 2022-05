Mickaël CHALEUIL

Ancien étudiant à Bordeaux École de Management en Mastère "Management par la qualité".



J'occupe actuellement des fonctions de responsable qualité et gestion des risques au sein de l'Aurad Aquitaine.



Par ailleurs, mes compétences sont axées vers:



-La gestion/prévention des risques,

-Le conseil pour la réalisation de protocole de coopération,

-La gestion d’un système qualité,

-L'élaboration d’un plan directeur de validation et d’analyses de risques,

-L'élaboration de protocoles,

-La gestion de projets,

-La gestion d’équipe.



avec cependant, une spécialité en gestion des risques dans les projets de télémédecine.



Mes derniers travaux d'études sont:

"Comment est intégrée la gestion des risques dans la prise en charge du patient en télémédecine ? "



Je reste à votre entière disposition.

---------------------------------------

Communications:



-Congrès Européen de télémédecine organisé par l'ANTEL à Paris (Nov 2011)



-Citation des travaux dans le magazine"European research in telemedicine" (mars 2012)



-Réunion AAN (Association Aquitaine de Néphrologie)"télédialyse en Aquitaine" à Bordeaux (Mai 2012)



-2ème Prix au concours National de prévention des risques "Concours Préventique 2012" pour les travaux sur la gestion des risques dans la prise en charge du patient en télémédecine(Juin 2012)



-Publication concernant mes travaux sur la gestion des risques dans la prise en charge du patient en télémédecine dans la revue Réseaux Santé & Territoire "RS&T"(numéro mai-juin 2012)



-Réalisation d'un poster pour les États généraux de la santé en septembre 2012

(Juillet 2012)



-Publication concernant mes travaux sur la gestion des risques dans la prise en charge du patient en télémédecine dans la revue Préventique (numéro juillet-août 2012)



-Intervention lors de la journée internationale du handicap sur "la télémédecine en termes de maintien au domicile" à la mairie de Bordeaux (décembre 2012)



Mes compétences :

Qualité

Conseil

Santé

Système qualité

Gestion du risque

Audit

Management