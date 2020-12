Dominique ROUX

Travail administratif et commercial

- Prise et saisie des commandes téléphoniques et courriers

- Tâches courantes de secrétariat, de gestion et de mise à jour des dossiers clients

- Accueil physique et vente directe de compléments alimentaires

- Relation clientèle (vente, orientation et conseils)

- Suivi des clients, des projets et des évènements organisés

- Mise en forme des données commerciales de suivis (tableaux de suivis)

Nutrition du sportif

- Gamme sport NUTRATLETIC (ANC, menus)



Mes compétences :

Consciencieuse

Sens du relationnel