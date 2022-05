Yola DRÉAN

De nature dynamique, motivée, souriante, énergique et impliquée, j'aime travailler en équipe,suivre et organiser des projets ou événements de tous types.

Mon parcours professionnel m’a apporté une expérience solide en secrétariat général et en organisation événementielle, une grande souplesse et adaptabilité, ainsi qu’une aisance commerciale, pour me permettre d’assurer des missions polyvalentes avec professionnalisme et confiance.

Mon profil professionnel vous intéressera par la diversité de mes compétences et par mon envie forte de toujours progresser et être à la hauteur des attentes de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Word

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop