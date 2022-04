Didier PICARD

Agent commercial au sein du réseau BSK Immobilier, je vous propose d'apporter mon expertise afin que vous concrétisiez votre projet.

La vente ou l'achat d'un bien immobilier sont des démarches importantes qui doivent répondre, non seulement à vos attentes mais également à des conditions de compétences juridiques et commerciales.

L'appartenance au groupe BSK Immobilier combinée avec mon sérieux, mon écoute, ma disponibilité vous offriront toutes les garanties de succès.

Issu d'une ESC, complétée par une longue expérience commerciale et de terrain, je suis à vos cotés pour satisfaire vos demandes et mener à bien vos projets.